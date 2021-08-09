Silah, tütün ve eşya kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı
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Silah, tütün ve eşya kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

Silah, tütün ve eşya kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de tütün, eşya ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında çok sayıda ürünler birlikte yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de tütün, eşya ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında çok sayıda ürünler birlikte yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde tütün, çeşitli eşya ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarında üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan 5 bin 560 adet dolma sigara, 13,30 kilogram kıyılmış tütün, 9 adet kaçak cep telefonu, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi. - DENİZLİ

Silah, tütün ve eşya kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı
Silah, tütün ve eşya kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı
Silah, tütün ve eşya kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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