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Silah tutacak parmaklara kına

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Silah tutacak parmaklara kına

Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı, mahallede askere gidecek olan gençlerin kutlama merasimlerine katılarak tek tek ellerine kına yakıyor.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı, mahallede askere gidecek olan gençlerin kutlama merasimlerine katılarak tek tek ellerine kına yakıyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı, mahallesindeki gençlerin coşkulu şekilde gerçekleşen asker eğlencesine katılıyor. Gençlerin silah tutacak parmaklarına kına yakan Arı, bileklerine ise yine kınayla ay yıldız simgelerini işliyor. Konuyla ilgili konuşan Muhtar Canan Arı, "Asker kınası, yıllardır süregelen bir geleneğimiz. Ben de mahalle muhtarı olarak üzerime düşen görevi yapıyor, gençlerin bu merasimlerine katılıyorum. Onlara kına yakarak askere uğurluyorum. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, gücünü sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan, Türk milletinin güveninden ve sevgisinden alıyor. Gençlerimizin askere sevinerek, büyük bir heyecanla gitmesi bizleri de mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Askerlik kutsal bir görevdir. Bu görevi büyük bir fedakarlıkla, özveriyle, dürüstlükle yapan ve güle oynaya askere giden mahalle gençlerimizi tebrik ediyor. Hayırlı tezkereler diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Silah tutacak parmaklara kına

Silah tutacak parmaklara kına

Silah tutacak parmaklara kına

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