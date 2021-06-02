Silah ticaretine gözaltı
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Silah ticaretine gözaltı

Silah ticaretine gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun İkizce ilçesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın üzerinde yaptığı aramada bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ordu'nun İkizce ilçesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın üzerinde yaptığı aramada bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İkizce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin ilçede gezen ve durumundan şüphelendiği S.K. isimli şahsı takibe aldı. Şahsı yakalayan ekipler yaptığı üst aramasında 1 adet 14'lü diye tabir edilen ruhsatsız silah ele geçirdi. Şüpheli şahsın verdiği ifade doğrultusunda ruhsatsız silahı aldığı öğrenilen R.K ve Z.A isimli şahıslar yakalandı. Yapılan soruşturma kapsamında R.K ve Z.A. çıkarıldıkları adli makamlara sevk edilmesinin ardından savcılık soruşturmasından sonra serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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