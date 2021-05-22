SİLAH TİCARETİ YAPAN ÖRGÜTE 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 49 GÖZALTI
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SİLAH TİCARETİ YAPAN ÖRGÜTE 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 49 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar merkezli 8 ilde silah ticareti yapan örgüt üyelerine yönelik 67 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda aralarında 6 emekli polisin de bulunduğu 49 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Afyonkarahisar merkezli 8 ilde silah ticareti yapan örgüt üyelerine yönelik 67 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda aralarında 6 emekli polisin de bulunduğu 49 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ve mühimmat ticareti yapan kişilerin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Fiziki ve teknik takipler sonucunda farklı tarihlerde yapılan ara yakalamalarda 10 ruhsatsız tabanca, 559 tabanca fişeği, 16 şarjör, 5 silah aparatı ele geçirildi.

8 İLDE 67 ADRESE OPERASYON YAPILDI

21 Mayıs günü ise Afyonkarahisar merkezli olarak 8 ilde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek', 'kurulan örgüte üye olmak', 'örgüt faaliyeti çerçevesinde silah ve mühimmat ticareti yapmak' ve 'suç üstlenmek' suçlarından haklarında soruşturma yürütülen 6 emekli polis memurunun da aralarında bulunduğu toplamda 52 kişiye ait 67 adrese operasyon yapıldı. 350 polisin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden 49'u yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Kalaşnikof saldırı tüfeği, 22 ruhsatsız tabanca, 6608 tabanca fişeği, 40 ruhsatsız av tüfeği, 36 kurusıkı tabanca, 1539 av tüfeği fişeği, 457 kurusıkı tabanca fişeği, 177 şarjör, 71 silah aparatı, 9 kesici-delici alet, 44 farklı kişiye ait tabanca ruhsatı, 13 tarihi eser, polis telsizi, 27 kök kenevir bitkisi, suçtan elde edilen 10 bin lira ele geçirildi. Olayla ilgili firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SİLAH TİCARETİ YAPAN ÖRGÜTE 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 49 GÖZALTI
SİLAH TİCARETİ YAPAN ÖRGÜTE 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 49 GÖZALTI
SİLAH TİCARETİ YAPAN ÖRGÜTE 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 49 GÖZALTI
SİLAH TİCARETİ YAPAN ÖRGÜTE 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 49 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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