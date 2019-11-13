Silah ticareti yapan 6 şüpheli yakalandı.

13.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:17

Malatya'da, 9 adreste yapılan operasyon ile silah ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 9 adreste yapılan operasyon ile silah ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüpheli şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aralamalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 22 adet 12 kalibre fişek, 3 adet farklı silaha ait şarjör, 311 adet 9 mm çapında fişek, 1,02 gram metamfetamin, 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA