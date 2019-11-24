Silah temizlerken kızını vurdu, "Yorgun mermi kurbanı" dedi

24.11.2019 21:25 | Son Güncelleme: 24.11.2019 21:49

Avcılar'da iddiaya göre, ruhsatsız silahını temizlediği sırada yanlışlıkla kızını vuran baba, polislere kızının yorgun mermi kurbanı olduğunu söyledi. Gerçeği ortaya çıkartan polis ekipleri, babayı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Kaynak: İHA