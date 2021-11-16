Son dakika haberleri! Silah tehditti ile çocukların cep telefonunu gasp eden zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Silah tehditti ile çocukların cep telefonunu gasp eden zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Silah tehditti ile çocukların cep telefonunu gasp eden zanlı yakalandı Mersin'de portakal bahçesi içerisinde 'sizi vururum' diyerek 2 çocuğun cep telefonunun gasp ettikten sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı Mersin'de portakal bahçesi içerisinde...

MERSİN (İHA) - Silah tehditti ile çocukların cep telefonunu gasp eden zanlı yakalandı

Mersin'de portakal bahçesi içerisinde 'sizi vururum' diyerek 2 çocuğun cep telefonunun gasp ettikten sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı

MERSİN - Mersin'de portakal bahçesi içerisinde 'sizi vururum' diyerek 2 çocuğun cep telefonunun gasp ettikten sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Kasım tarihinde merkez Akdeniz ilçesindeki bir portakal bahçesinde, K.C. ve O.İ. adlı iki çocuk, silahlı bir kişi tarafından gasp edildi. Olaydan sonra polis merkezine müracaat eden çocuklar, tanımadıkları bir şahsın elindeki silahla 'sizi vururum' tehdidiyle 2 adet cep telefonlarının gasp edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası tespit edilen şüpheli Y.E.T'yi olaydan bir gün sonra suç aleti tabanca ve gasp edilen 2 cep telefonu ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberleri! Silah tehditti ile çocukların cep telefonunu gasp eden zanlı yakalandı

Son dakika haberleri! Silah tehditti ile çocukların cep telefonunu gasp eden zanlı yakalandı

Son dakika haberleri! Silah tehditti ile çocukların cep telefonunu gasp eden zanlı yakalandı

Son dakika haberleri! Silah tehditti ile çocukların cep telefonunu gasp eden zanlı yakalandı

Son dakika haberleri! Silah tehditti ile çocukların cep telefonunu gasp eden zanlı yakalandı

Son dakika haberleri! Silah tehditti ile çocukların cep telefonunu gasp eden zanlı yakalandı

Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe: Husumetlileri var

Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe: Husumetlileri var

 Ortaköy'de hareketli gece! Silahların konuştuğu kavgada mendil satan çocuğa saldırdılar

Ortaköy'de hareketli gece! Silahların konuştuğu kavgada mendil satan çocuğa saldırdılar

 Tartıştığı öz kızının boğazını kesmiş

Tartıştığı öz kızının boğazını kesmiş

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title