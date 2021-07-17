Silah tacirlerine operasyon: 3 kişi tutuklandı
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Silah tacirlerine operasyon: 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silah tacirlerine operasyon: 3 kişi tutuklandı 3 ilde eş zamanlı yasa dışı silah operasyonu: 3 tutuklu Bartın merkezli 3 ilde eş zamanlı yasa dışı silah operasyonu gerçekleştirildi.

Silah tacirlerine operasyon: 3 kişi tutuklandı

3 ilde eş zamanlı yasa dışı silah operasyonu: 3 tutuklu

BARTIN - Bartın merkezli 3 ilde eş zamanlı yasa dışı silah operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda silah tamir atölyesi, silah tamiratında kullanılan malzemeler, silah parçaları, ruhsatsız tabanca ve tüfeklerle birlikte dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yasa dışı silah ticareti yaptığı değerlendirilen 11 kişinin yakalanması için harekete geçti.

Bartın, Bartın'ın Amasra ilçesi ile Kocaeli ve Sakarya illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların ikametleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda; silah tamir atölyesi, silah tamiratında kullanılan çok sayıda malzeme, silah parçaları, 12 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 12 adet ruhsatsız tüfek, 22 adet şarjör, 824 adet tabanca mermisi, 123 adet fişek ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan 7'si ifadeleri sonrası serbest bırakılırken 4 şüpheli ise Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şahıslardan Y.T. E.A. ve H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silah tacirlerine operasyon: 3 kişi tutuklandı
Silah tacirlerine operasyon: 3 kişi tutuklandı
Silah tacirlerine operasyon: 3 kişi tutuklandı
Silah tacirlerine operasyon: 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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