Silah, sopa ve kesici aletle görüntüleri olan 8 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silah, sopa ve kesici aletle görüntüleri olan 8 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

Silah, sopa ve kesici aletle görüntüleri olan 8 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da ellerinde silah, sopa ve kesici aletlerle yüzleri maskeli şekilde dolaşan yabancı uyruklu kişilerden 8'i yakalandı.

ADANA (İHA) - Adana'da ellerinde silah, sopa ve kesici aletlerle yüzleri maskeli şekilde dolaşan yabancı uyruklu kişilerden 8'i yakalandı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri bittikten sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.

Adana'da yabancı uyruklu bir kişinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler tepki çekti. Görüntülerde, bir grup yabancı uyruklu kişilerin yüzleri maskeli bir şekilde ellerinde silah, sopa ve kesici aletlerle sokakta dolaştığı görüldü. Bunu üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yerleri belirlenen şüphelilerden 8'i kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri bittikten sonra sınır dışı edileceği öğrenildi. Görüntülerde bulunan diğer şüphelilerin de yakalama çalışması devam ediyor. - ADANA

Twitch üzerinden yayıncıların para aklamasına ilişkin operasyonda 39 kişi adliyeye sevk edildi

Twitch üzerinden yayıncıların para aklamasına ilişkin operasyonda 39 kişi adliyeye sevk edildi

 Semt pazarına dadanan yan kesici eltilerin akılalmaz taktiği! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar

Semt pazarına dadanan yan kesici eltilerin akılalmaz taktiği! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title