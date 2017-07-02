Silah Sesinden Korkarak Fenalaştığı İddia Edilen Çocuk Öldü

Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlının kaçarken havaya ateş etmesi sonucu korkarak fenalaştığı iddia edilen Suriyeli epilepsi hastası çocuk hayatını kaybetti.



İddiaya göre, Akkent Mahallesi'nde gümüş takı ve saat satan Suriye uyruklu Fayat Sakkar'ın iş yerine gelen 2 kişi, aldıkları bir yüzüğün parasını ödemeden kaçtı.



Zanlılardan biri kaçarken kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada olay yerinin yakınında bulunan Suriye uyruklu Bilal Hacı Halef (14), korkarak fenalaştı.



Yere yığılan çocuğun gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Halef, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Halef'in cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Zanlılardan Ali G, polis tarafından gözaltına alındı. Kaçan diğer zanlı aranıyor.



Olay, güvenli kamerasında



Öte yandan, hırsızların dükkana girişi ve kaçarken silah çekmeleri iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.



Çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise Bilal Hacı Halef'in, göğsünü tutarak yere yığılması yer alıyor.