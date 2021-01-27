Silah Satışı Karşıtı Kampanya'dan İngiltere'ye, "Mısır'a silah satışını ve desteğini sonlandır" çağrısı

İngiltere'de Silah Satışı Karşıtı Kampanya (CAAT) grubu, hükümete, baskıcı Mısır yönetimine silah satışını ve desteğini sona erdirme çağrısında bulundu.

CAAT'tan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Mısır yönetimine 2011'den bu yana hafif silahlar, mühimmat ve zırhlı araçları kapsayan 218 milyon sterlin değerinde silah satışı yaptığı, Mısır'daki askerlere ve polislere eğitim desteği sunduğu belirtildi.

Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek rejimine son veren 25 Ocak Devrimi'nin 10. yıl dönümü olduğu hatırlatılan açıklamada, polisin, eylemlerin başladığı 2011'de 800, 2013'te de 1300 göstericiyi öldürdüğü, on binlerce kişinin de tutuklandığı ifade edildi.

"Bu katliamlardan sonra, AB ülkeleri 'iç baskı için kullanılabilecek her türlü teçhizatın' ruhsatlarını askıya almayı ve gözden geçirmeyi kabul etti." denilen açıklamada, İngiltere'nin ilk önce Mısır'a silah satış ruhsatlarını içeren 48 anlaşmayı askıya aldığı, daha sonra silah satışına devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Mısır'ın, darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2014'te göreve başladığı günden bu yana, modern tarihindeki en kötü insan hakları ihlalleriyle karşılaştığına, insan hakları gruplarınca Birleşmiş Milletler'e (BM) sunulan raporlarda, "işkencenin Mısır'da sistematik bir uygulama olduğu" sonucuna varıldığına dikkat çekildi.

Mısır'daki tüm insan hakları ihlallerine rağmen Sisi'nin 2015 ve 2020'de, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya yüksek düzeyli ziyaretler gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, İngiliz hükümetine Mısır'a silah satışını ve desteğini durdurması çağrısı yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CAAT üyesi Andrew Smith, "10 yıl önce Mısır'ın dört bir yanında milyonlarca insan Mübarek rejiminin şiddetli baskısını protesto etmek için sokağa çıktı. Mısırlı yetkililerin korkunç işkence ve taciz kayıtları mevcut. İnsan haklarının önemi hakkında konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve arkadaşları, Sisi ve acımasız güçlerine askeri ve siyasi destek sağlayan iki yüzlü dış politikaya son vermeli. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar