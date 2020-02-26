Silah satıp, parasını HTŞ'ye aktarmış (2)
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Silah satıp, parasını HTŞ'ye aktarmış (2)

TUTUKLANDIİzmir'in Konak ilçesinde, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranırken yakalanan ve evinin bitişiğindeki depoda çok sayıda mühimmat ele geçirilen Abdurrahman Güleli, sevk edildiği adliyeye, tutuklandı.

26.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:14
Silah satıp, parasını HTŞ'ye aktarmış (2)

TUTUKLANDI

İzmir'in ilçesinde, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranırken yakalanan ve evinin bitişiğindeki depoda çok sayıda mühimmat ele geçirilen Abdurrahman Güleli, sevk edildiği adliyeye, tutuklandı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,


Kaynak: DHA

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