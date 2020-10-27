Son dakika haberi | Silah operasyonu polis kamerasında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Silah operasyonu polis kamerasında

27.10.2020 12:06 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:49

Son dakika 3. sayfa haberi... Silah operasyonu polis kamerasında Samsun'da polisin düzenlediği silah operasyonunda adeta cephanelik ele geçirilirken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Silah operasyonu polis kamerasında

SAMSUN - Samsun'da polisin düzenlediği silah operasyonunda adeta cephanelik ele geçirilirken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 SKM silah ticareti, silah mühimmat tamiri ve imalatı yapmak suçu ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması amacıyla Samsun il merkezi ve Çarşamba ilçesinde bu sabah 43 ekip ve 120 polisin katıldığı toplam 28 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheli şahıslarla bağlantılı olarak ve yapılan aramalarda, 22 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 116 adet şarjör, bin 550 adet değişik çaplarda fişek, 7 adet tabanca namlusu, 21 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet tüfek namlusu, 167 adet tüfek kartuşu, 7 adet kurusıkı tabanca, 205 adet kurusıkı tabanca fişeği, 193 gr esrar ve 1 adet esrarlı sigara, 2 adet sentetik hap, 1 adet muşta, 1 adet kama, 1 adet kasatura, 18 adet ses fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

Son dakika haberi | Silah operasyonu polis kamerasında
Son dakika haberi | Silah operasyonu polis kamerasında
Son dakika haberi | Silah operasyonu polis kamerasında
Son dakika haberi | Silah operasyonu polis kamerasında
Son dakika haberi | Silah operasyonu polis kamerasında
Son dakika haberi | Silah operasyonu polis kamerasında
Son dakika haberi | Silah operasyonu polis kamerasında
Son dakika haberi | Silah operasyonu polis kamerasında
Son dakika haberi | Silah operasyonu polis kamerasında
Son dakika haberi | Silah operasyonu polis kamerasında
Son dakika haberi | Silah operasyonu polis kamerasında
Son dakika haberi | Silah operasyonu polis kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Miley Cyrus Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Yücel İldiz Burak Yılmaz Sergen Yalçın Arda Kardeşler Robert Prosinecki
Daha Fazla Hatay Patlama İskenderun Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Silah operasyonu polis kamerasında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 14:10:48. #1.14#
title