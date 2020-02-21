: Silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

21.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:00

Bursa'daki bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.C'ye ait ev ve iş yerinde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğunu belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliye ait ev ve iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 32 av tüfeği, 15 tabanca, 30 kama ve kılıç bulundu.

Gözaltına alınan F.C'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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