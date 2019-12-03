Silah kazasında şehit olan asker, Yüksekova Havalimanından törenle uğurlandı
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Silah kazasında şehit olan asker, Yüksekova Havalimanından törenle uğurlandı

Silah kazasında şehit olan asker için tören Şehit jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in naaşının uçağa bindirilmesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi HAKKARİ - Hakkari-Çukurca kara yolundaki Şine Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda meydana gelen silah kazasında şehit olan asker için...

03.12.2019 23:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:15
Silah kazasında şehit olan asker, Yüksekova Havalimanından törenle uğurlandı

Silah kazasında şehit olan asker için tören

Şehit jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in naaşının uçağa bindirilmesi

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi HAKKARİ - Hakkari-Çukurca kara yolundaki Şine Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda meydana gelen silah kazasında şehit olan asker için Selahaddin Eyyubi Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Silah kazasında şehit olan asker, Yüksekova Havalimanından törenle uğurlandı
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