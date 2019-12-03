Silah kazasında şehit olan asker, Yüksekova Havalimanından törenle uğurlandı
Silah kazasında şehit olan asker için tören Şehit jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in naaşının uçağa bindirilmesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi HAKKARİ - Hakkari-Çukurca kara yolundaki Şine Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda meydana gelen silah kazasında şehit olan asker için...
Silah kazasında şehit olan asker için tören
Şehit jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in naaşının uçağa bindirilmesi
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi HAKKARİ - Hakkari-Çukurca kara yolundaki Şine Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda meydana gelen silah kazasında şehit olan asker için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi.