Silah kazasında şehit olan asker Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

04.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:07

Van'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman Havalimanı'na getirilen Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınması amacıyla Siteler Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Daha sonra şehidin cenazesi, törenin düzenleneceği Şehitlik Mezarlığı'na getirildi.

Buradaki törene, şehidin kardeşi Yusuf Demir, askeri kamuflaj giyerek katıldı. Vatandaşlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez." sloganı attı.

Yeni Mezarlık Camisi'nde İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Demir'in naaşı toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aykut Pekmez, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Zafer Yener, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde pusu/keşif amacıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı sırasında silah kazası sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir (23), kaldırıldığı Çaldıran Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA