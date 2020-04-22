Silah kazası sonucu vazife malulü olan Jandarma er, 21 yıl sonra şehit oldu Silah kazası sonucu vazife malulü olan Jandarma er, 21 yıl sonra şehit oldu Şehit Jandarma Er Ercan Türkmen, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığında 21 Nisan 1999 tarihinde vatani görevini yaparken, silah kazası...

Silah kazası sonucu vazife malulü olan Jandarma er, 21 yıl sonra şehit oldu

Şehit Jandarma Er Ercan Türkmen, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı

ERZİNCAN - Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığında 21 Nisan 1999 tarihinde vatani görevini yaparken, silah kazası sonucu vazife malulü olan Erzincanlı Jandarma Er Ercan Türkmen, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu. Şehit Jandarma Er Ercan Türkmen, Erzincan'da bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Konuyla ilgili Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli iken 21 Nisan 1999 tarihinde silah kazası sonucu vazife malulü olan Jandarma er Ercan Türkmen, 21 Nisan 2020 tarihinde tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştur. Şehidimizin naaşı bugün Ulalar Cemevinde kılınacak cenaze namazının ardından Aziz Dede mezarlığına defnedilecektir. Şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

"Şehit Jandarma Er Ercan Türkmen, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı"

Şehit Jandarma Er Ercan Türkmen, Erzincan'da bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aziz Dede mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, askeri erkan ve çok sayıda cemaat katıldı.

Cenaze namazında korona virüs tedbirlerine dikkat edilerek cemaat arasında mesafe bırakıldı.

Kaynak: İHA