Silah Kaçakçılığından 5 Kişi Tutuklandı
AFRİN HAREKATI'NDA 41. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Silah Kaçakçılığından 5 Kişi Tutuklandı

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5’i tutuklanırken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silah Kaçakçılığından 5 Kişi Tutuklandı

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i tutuklanırken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli Tokat, Trabzon ve Kocaeli'de önceki sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda ruhsatsız silah ticaretiyle ilgili yürütülen planlı çalışmalarda 7 kişiyi gözaltına almıştı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 7 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.