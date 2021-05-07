Silah kaçakçılığı operasyonunda tutuklanan öğretmenin tabanca yapımı için atölye kurduğu iddiası

Adana merkezli 5 ildeki silah kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklanan öğretmenin, tabanca yapımı ve tamiri için atölye kurduğu öne sürüldü.

Adana merkezli 5 ildeki silah kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklanan öğretmenin, tabanca yapımı ve tamiri için atölye kurduğu öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Adana merkezli Hatay, Gaziantep, Tokat ve Ordu'da 27 Nisan'da düzenlediği ve gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Cezaevine gönderilen zanlılar arasındaki Hatay'da görevli ilkokul öğretmeni M.Ç.Y'nin tabanca yapımı ve tamiratı için atölye kurduğu iddia edildi.

Silah kaçakçılığını ise M.Ç.Y. ile Gaziantep'te akaryakıt istasyonu sahibi iş insanı F.H'nin yönettiği ileri sürüldü.

Adana polisi, silah kaçakçılığı yaptığını belirlediği kişilere yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 27 Nisan'da Adana merkezli 5 ilde operasyon düzenlemiş, 6 zanlıyı gözaltına almıştı. Adreslerde, ruhsatsız mavzer ve kalaşnikof piyade tüfeği, 53 tabanca ile yaklaşık 1300 mermi ele geçirilmişti. Şüphelilerden M.Ş, M.K, F.H. ve M.Ç.Y. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun