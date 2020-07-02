Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama
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Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

Adana'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama
02.07.2020 09:56 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:01

Adana'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 27 Haziran'da silah ve mühimmatların tutulduğu saptanan adreslere baskın yaptı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 102 adet değişik çaplarda mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet namlu açmada kullanılan kılavuz uç, 6 adet spiral uç, 3 adet icra yayı ve mili, mengene ve silah temizleme spreyi ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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