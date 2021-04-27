Silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
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Silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 53 tabanca, 2 uzun namlulu silah ve bin 500 mermi ele geçirilirken, 6 zanlı gözaltına alındı.

Adana merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 53 tabanca, 2 uzun namlulu silah ve bin 500 mermi ele geçirilirken, 6 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, Adana merkezli Gaziantep, Hatay, Ordu ve Tokat illerinde silah kaçakçılığı yapan şahısların olduğunu belirledi. Polis savcılıktan alınan izinle 6 ay önce şahısları teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucunda zanlıların il il gezerek Türkiye geneline tanesi 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında silah satışı yaptığını tespit etti. Polis bu tespitler üzerine bugün Adana merkezli 5 ilde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 53 tabanca, 2 uzun namlulu silah ve bin 500 mermi ele geçirildi. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. - ADANA

Silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
Silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
Silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
Silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
Silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
Silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
Silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
Silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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