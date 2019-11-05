Silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste, 8 tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
VİDEO: Silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı