Silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

05.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:37
Silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste, 8 tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

VİDEO: Silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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