Silah kaçakçılığı operasyonunda 40 gözaltı
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Silah kaçakçılığı operasyonunda 40 gözaltı

16.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:10
Silah kaçakçılığı operasyonunda 40 gözaltı

İZMİR merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda,17 tabanca ve 13 pompalı tüfek ele geçirildi, 40 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda,17 tabanca ve 13 pompalı tüfek ele geçirildi, 40 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Torbalı, Tire, Selçuk, Bayındır ilçeleri ile Aydın ve Antalya illerinde faailiyet gösteren suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Silah ticareti yapan çetenin 40 üyesi yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 17 tabanca, 13 pompalı tüfek, şarjör ve bir miktar esrar ele geçirildi. 5 şüpheli ise aranıyor.

Silah kaçakçılığı operasyonunda 40 gözaltı
Silah kaçakçılığı operasyonunda 40 gözaltı
Silah kaçakçılığı operasyonunda 40 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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