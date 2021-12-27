Silah kaçakçılarına operasyon: 25 kişi tutuklandı - Haberler
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Silah kaçakçılarına operasyon: 25 kişi tutuklandı

Silah kaçakçılarına operasyon: 25 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde silah kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonlarda çok sayıda kaçak silah ve malzeme ele geçirirken 25 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde silah kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonlarda çok sayıda kaçak silah ve malzeme ele geçirirken 25 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün 20-26 Aralık 2021 tarihleri arasında silah kaçakçılarına yönelik kent genelinde yaptığı operasyonlarda 24 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet ruhsatsız tüfek, 16 adet kurusıkı tabanca, 89 adet fişek ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili olan ve çeşitli suçlara karışan 201 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

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