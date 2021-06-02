Silah kaçakçılarına 3 ilde eş zamanlı operasyon: 22 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silah kaçakçılarına 3 ilde eş zamanlı operasyon: 22 gözaltı

Silah kaçakçılarına 3 ilde eş zamanlı operasyon: 22 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 22 tabanca 2 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kocaeli'de silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin neticesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahısların kimlikleri tespit edildi. Tespit sonrasında Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda silah ticareti yaptığı tespit edilen 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 22 adet tabanca, 16 adet şarjör, 892 adet tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 33 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olay hakkında başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Silah kaçakçılarına 3 ilde eş zamanlı operasyon: 22 gözaltı
Silah kaçakçılarına 3 ilde eş zamanlı operasyon: 22 gözaltı
Silah kaçakçılarına 3 ilde eş zamanlı operasyon: 22 gözaltı
Silah kaçakçılarına 3 ilde eş zamanlı operasyon: 22 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Adnan Menderes Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Silah kaçakçılarına 3 ilde eş zamanlı operasyon: 22 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 14:08:09. #1.13#

title