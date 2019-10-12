Silah kaçakçıları yakalandı

12.10.2019 14:46

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından silah kaçakçılığı yapan 3 kişi gözaltına alındı



İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, Sinanpaşa ilçesi girişinde takip edilen bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda; 4 adet tabanca, 1 adet marka ve seri numarası silinmiş tabanca, 5 adet tabancalara ait şarjör, 30 adet tabanca fişeği, ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken şahıslara "Silah Ticareti Yapmaktan" adli işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA