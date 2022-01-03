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Silah kaçakçıları tutuklandı

Silah kaçakçıları tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de 4 adet ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 silah kaçakçısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de 4 adet ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 silah kaçakçısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de polis ekipleri "Silah Kaçakçılığı" ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği operasyonda, 2 şüpheliyi yakaladı. Adli makamlara "Silah Kaçakçılığı" suçundan sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 3 adet tabanca malzemesi ele geçirildi. - DENİZLİ

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