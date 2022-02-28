Silah kaçakçıları operasyonla yakalandı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken, yapılan bir diğer operasyonda ise yakalanan ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler "Silah Kaçakçılığı" ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon kapsamında 2 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek, 2 adet şarjör ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler" kanunu kapsamında adli makamlarca işlem yapıldı.

Öte yandan yapılan bir diğer operasyonda ise, "Vergi Usul Kanuna Muhalefet" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlarından toplam 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalanırken, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa