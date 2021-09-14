Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan anne adliyeye sevk edildi - Haberler
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Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan anne adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan anne adliyeye sevk edildi Antalya'nın Manavgat ilçesinde 20 adet silahı satmak isterken Jandarma tarafından suçüstü yakalanan D. C. ile, D.C.'nin evinin balkonunda yakalanan ve silahları Konya'dan birlikte getirdiğini itiraf eden H.M. adliyeye çıkarıldı.

Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan anne adliyeye sevk edildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 20 adet silahı satmak isterken Jandarma tarafından suçüstü yakalanan D. C. ile, D.C.'nin evinin balkonunda yakalanan ve silahları Konya'dan birlikte getirdiğini itiraf eden H.M. adliyeye çıkarıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Jasat Timi, Manavgat KOM Timi, Manavgat Jasat ve Manavgat Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucunda, Kasaplar Mahallesindeki parkta 20 adet silah ve bu silahlara ait şarjörlerle yakalanan D.C. isimli kadın ile, kadının evinin balkonunda yakalanan ve silahları Konya'dan birlikte getirdiklerini itiraf eden H.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine çıkarıldı.

Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan anne adliyeye sevk edildi

Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan anne adliyeye sevk edildi

Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan anne adliyeye sevk edildi

Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan anne adliyeye sevk edildi

Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan anne adliyeye sevk edildi

Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan anne adliyeye sevk edildi

Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan anne adliyeye sevk edildi

Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan anne adliyeye sevk edildi
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Haber: Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan anne adliyeye sevk edildi - Haberler
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