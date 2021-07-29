Silah imalatına jandarma baskını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silah imalatına jandarma baskını

Silah imalatına jandarma baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de silah imalatı yapıldığı tespit edilen eve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de silah imalatı yapıldığı tespit edilen eve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanlı köyünde ikamet eden S.Ş.I'nın evinde ve iş yerinde, ruhsatsız tabanca ve mermi olduğu, yasadışı silah ve mermi ticareti yaptığı yönündeki bilgilere ulaştı. Şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 8 tabanca namlusu, 13 sökülmüş üst kapak, 12 sökülmüş silah gövdesi, 1 namlusu açılmış tabanca, tabanca fişeği ve silah parçalarına ait (tetik,yay,horoz,iğne)malzemeleri, silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli S.Ş.I., "Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma" ile "Silah İmal ve Ticareti" suçlarından gözaltına alındı. - DÜZCE

Silah imalatına jandarma baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Sezen Aksu Çağatay Akman Oğulcan Engin
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Silah imalatına jandarma baskını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 13:20:29. #1.14#

title