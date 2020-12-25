Silah imalatı yapılan iş yerine baskın: 3 gözaltı
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Silah imalatı yapılan iş yerine baskın: 3 gözaltı

25.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:54
Silah imalatı yapılan iş yerine baskın: 3 gözaltı

Gaziantep'te silah imalatı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine yapılan operasyonda 3 adet tarihi eser tabanca ve 2 adet tüfek ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Gaziantep'te silah imalatı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine yapılan operasyonda 3 adet tarihi eser tabanca ve 2 adet tüfek ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınbaba Mahallesi'nde silah imalatı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 11 adet tabanca gövdesi, 10 adet tabanca sürgüsü, 301 adet mermi, 17 adet çeşitli çaplarda şarjör, 3 adet tarihi eser tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet telsiz, 1 adet tüfek dürbünü, 1 adet kılıç ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. - GAZİANTEP

Silah imalatı yapılan iş yerine baskın: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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