Silah İhracatımızla Çatışmaların Durdurulmasını Hedefliyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın silah ihracatı yaparken uluslararası duruma ve yapılan ihracatın çatışmalara yol açmamasını gözettiğini açıkladı.



Rus haber ajansı RİA Novosti'de yer alan haberde Putin, askeri teknik işbirliği komisyonu oturumunda yaptığı açıklamada "Dış piyasalara silah ihracatı yapma kararı aldığımızda istikrarsızlığa ve her hangi bir çatışmaya yol açmamak üzere mevcut uluslararası duruma bakıyoruz" dedi.



Putin ayrıca "Silah ihracatımızın çatışmaların durdurulması ve önlenmesi için kullanılmasını hedefliyoruz" dedi. - Moskova