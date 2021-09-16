Silah fuarı önünde İsrail karşıtı gösteri düzenlendi

İngiltere'de Filistin destekçileri ve savaş karşıtları, Londra'da 14-17 Eylül'de düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarını (DSEI) protesto ederek, İsrail'e yapılan silah ihracatına son verilmesi çağrısında bulundu.