Silah fuarı önünde İsrail karşıtı gösteri düzenlendi - Haberler
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Silah fuarı önünde İsrail karşıtı gösteri düzenlendi

AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'de Filistin destekçileri ve savaş karşıtları, Londra'da 14-17 Eylül'de düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarını (DSEI) protesto ederek, İsrail'e yapılan silah ihracatına son verilmesi çağrısında bulundu.

İngiltere'de Filistin destekçileri ve savaş karşıtları, Londra'da 14-17 Eylül'de düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarını (DSEI) protesto ederek, İsrail'e yapılan silah ihracatına son verilmesi çağrısında bulundu.

Silah fuarı önünde İsrail karşıtı gösteri düzenlendi

Silah fuarı önünde İsrail karşıtı gösteri düzenlendi

Silah fuarı önünde İsrail karşıtı gösteri düzenlendi

Silah fuarı önünde İsrail karşıtı gösteri düzenlendi
AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Silah fuarı önünde İsrail karşıtı gösteri düzenlendi - Haberler
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