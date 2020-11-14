Son dakika haber: Silah fabrikasının poligonunda yangın çıktı
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Son dakika haber: Silah fabrikasının poligonunda yangın çıktı

14.11.2020 19:33 | Son Güncelleme: 14.11.2020 19:44
Son dakika haber: Silah fabrikasının poligonunda yangın çıktı

Son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Plastikçiler Organiza Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir silah fabrikasının poligon bölümünde yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Plastikçiler Organiza Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir silah fabrikasının poligon bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek ve yayılmasını engellemek için çalışma başlatıldı.

Gebze ilçesinde Plastikçiler Organiza Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir silah fabrikasının poligon bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Takviye itfaiye ekipleri de istenilirken, yangının fabrikanın diğer kısımlarına sıçramaması için müdahalede bulunuluyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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