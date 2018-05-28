Sivas'tan Kahreden Haber! Arkadaşının Kazara Göğsünden Vurduğu Astsubay, Şehit Oldu!

Sivas'ın Kangal ilçesinde görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli, arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit oldu.

UZMAN ONBAŞI TEMİZLERKEN TÜFEĞİ ATEŞ ALDI

Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana gelen olayda, İddiaya göre Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Emin K., tüfeğini temizlemek istedi.

ARKADAŞININ GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Bu sırada kazayla ateş alan silahtan çıkan kurşun karşısında bulunan Astsubay Çavuş Mustafa Yerli'nin (25) göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Yerli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Hastanede ameliyata alınan Mustafa Yerli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.