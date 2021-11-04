Silah arkadaşının başından vurduğu askere, 6 ay sonra şehitlik unvanı verildi

KİLİS'te, uyurken silah arkadaşı tarafından tüfekle başından vurulan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya (23), 6 ay sonra mahkeme kararıyla şehit sayıldı.

Olay, 30 Nisan'da Suriye sınırındaki Şehit Musa Özalkan Piyade Hudut Karakolu'nda meydana geldi. Piyade Astsubay Çavuş Hakan Katırcı, karakolda birlikte görev yaptığı arkadaşı Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya'yı uyurken bilinmeyen nedenle tüfekle başından vurdu. Katırcı, daha sonra tüfeği göğsüne dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi. Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya, Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi. Ailesi, oğullarına şehit unvanının verilmesi için Milli Savunma Bakanlığı'na başvurdu.

"Benim oğlum 30 Nisan günü görevden gelip yatağında uyuduğu sırada öldürüldü. O süreçten bugüne kadar biz sadece bekledik. Çok şükür şehitliği geldi ama hiçbir şey çocuğumuzu geri getirmez. Kendisi gerçek anlamda vatanseverdi. Görev yapmış olduğu diğer karakollardan üstün başarı belgesi vardı. Kendisi uzman askerliği kazanmadan önce polisliği yedeklerden kazanmıştı. O zamanlarda bana, 'İnşallah Doğu'ya giderim, düşüp şehit olmayı isterdim' derdi. Ben de 'Vatan aşkı, bayrak aşkı güzeldir. Arkanda bekleyenlerin var eksik dua etme' derdim. Benim oğlum vatan için bayrak aşkı için yatağında katledildi. Oğlumla gurur duyuyorum. Başımı dik etti ve onurlandırdı. Benim oğlumun yeri şehitliktir ve silah arkadaşlarının yanıdır. Benim oğlum hiçbir zaman bir daha geri gelmeyecek. Ne diyeyim vatan sağ olsun."