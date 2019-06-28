Sıla Yolu'na bisikletle çıktı: 25 gün sürecek

BELÇİKA'da yaşayan ve kendisine ait işyeri bulunan 5 çocuk babası Kayserili Mustafa Öz (59), yıllık iznini geçirmek için Kayseri'ye yola çıktı. Ancak, Öz bu yolculuk için alışılmamış bir yol tercih etti. Gurbetçiler uçak ya da özel araçları ile Türkiye'ye giderken, Öz yaklaşık 25 gün sürmesi planlanan yolculuk için bisikleti tercih etti. Mustafa Öz, dün saat 06.00'da Belçika'nın Antwerp şehri Temse belediyesinden yola çıktı.

KOMŞULARLA VEDALAŞTI

Yola çıkmadan önce komşuları ile vedalaşan Mustafa Öz'ü ailesi ise geleneksel olarak arkasından su dökerek uğurladı. Bisiklet ile yaklaşık olarak 4 bin 150 kilometrelik bu mesafeyi 25 günde geçmeyi hedefleyen Öz, yolculuğu boyunca 7 ülkeden geçerken 50'ye yakın kenti geride bırakacak. Öz yolculuğu boyunca Belçika, Luxemburg, Fransa, Isviçre, İtalya'yı karadan geçtikten sonra gemi ile Yunanistan'a inecek ve buradan Türkiye'ye giriş yapacak.