'Sıla Yolu' geçişlerine koronavirüs ayarı
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'Sıla Yolu' geçişlerine koronavirüs ayarı

'Sıla Yolu' geçişlerine koronavirüs ayarıSofya, (DHA) - Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yaz tatili için Türkiye'ye kara yoluyla gelecek olan gurbetçilerin 'sıla yolu' transit geçişlere açıldı.

'Sıla Yolu' geçişlerine koronavirüs ayarı
09.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:51

'Sıla Yolu' geçişlerine koronavirüs ayarı

Sofya, (DHA) - Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yaz tatili için Türkiye'ye kara yoluyla gelecek olan gurbetçilerin 'sıla yolu' transit geçişlere açıldı. Türklerin en yoğun kullandığı güzergahlardan biri de olan Bulgaristan... Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, koronavirüs nedeniyle aylardır kapalı olan sınır geçişlerine ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Sekizkök, "Mevcut aşama itibarıyla Türk vatandaşlarının Bulgaristan'dan transit geçişlerinde herhangi bir kısıtlama yok" dedi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve 'vatan' hasreti ile her yıl Türkiye'ye gelen Türk işçilerin 'sıla' yolculukları başladı. Bulgaristan hükümetine bağlı Koronavirüs (Covid-19) Kriz Merkezi ülkeden transit geçişlerde özel kontrol ve test uygulanmayacağını bildirdi.

Otoyollarda polis kontrolleri artırılırken, bugün itibarıyla araç veya sürücünün üzerine eski trafik cezaları sınırdaki sisteme yansıyacak. Cezalar ödenmeden araç sınırı geçemeyecek.

Avrupa'dan gelen ve transit geçen vatandaşlar sınırda sağlık beyannamesi dolduracak.

Kişilerin mutlaka AB ülkesinde ikamet izni, Schengen veya Bulgaristan vizesine sahip olması şartı var da yer alıyor.

BULGARİSTAN SINIRINDA TRANSİT GEÇİŞ SIKINTISI YOK

Türkiye'nin Bulgaristan Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla Sıla Yolu'na çıkacak olan vatandaşlara tavsiyelerde bulundu:

'Mevcut aşama itibarıyla Türk vatandaşlarının Bulgaristan'dan transit geçişlerinde herhangi bir kısıtlama yok. Bulgar makamlarının tek beklentisi AB'de oturma izinlerinin olması veya Schengen vizesi veya Bulgaristan vizesine sahip olmaları. Türkiye'den dönüşte de transit geçişte sıkıntı yok. Ama ikamet ettikleri ülkeye gidiş yapmaları şartı bulunuyor. Yine de yaşanan süreç çok dinamik olduğu için, gurbetçilerimiz yola çıkmadan önce mutlaka ilgili ülkelerdeki büyükelçiliklerimizin sosyal medya hesaplarını kontrol etmelerini ve ülkelerdeki son durumların dikkate almalarını özellikle istirham ediyorum.'

BULGAR SINIRINDA KORONAVİRÜS TESTİ YAPILMAYACAK

Sekizkök aynı zamanda sağlık kontrolleri ile ilgili, 'Bulgaristan sınırında bir belge doldurulacak, herhangi bir rahatsızlığı olmadıklarına dair, rahatsızlıkları oldukları taktirde yapılacak işlemlere dair bir belge. Bulgar makamlarından onun dışında bir test beklemiyoruz' açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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