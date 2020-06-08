'Sıla' yolculuğunda bu yıl rekor kırılabilir
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'Sıla' yolculuğunda bu yıl rekor kırılabilir

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve 'vatan' hasreti ile her yıl Türkiye'ye gelen Türk işçilerin 'sıla' yolculukları başladı.

'Sıla' yolculuğunda bu yıl rekor kırılabilir
08.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:38

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve 'vatan' hasreti ile her yıl Türkiye'ye gelen Türk işçilerin 'sıla' yolculukları başladı. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Abdullah Eren, "Korona süreci, şöyle söyleyebiliriz, tersine bir hareketliliği de meydana getirebilir Biz bu sene açıkçası daha yoğun bir geliş bekliyoruz" dedi.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Abdullah Eren ve Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi YTB Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na gelerek, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşların 'sıla' yolunda yanlarında olabilmeleri adına yapılacak çalışmaların ve alınacak tedbirleri yerinde gözlemledi.

"Vatandaşlarımızın valizlerini hazırlamalarını tavsiye ediyoruz"

YTB Başkanı Abdullah Eren, "Avrupa'da malumunuz çok büyük bir millet varlığımız var. Her sene vatandaşlarımız yaz aylarında çeşitli ülkelerden kara yolu ile ana vatanlarına 'vatan' hasreti gidermek için 'sıla yolu' üzerinden bir yolculuk gerçekleştiriyorlar. Biz de son 2 yıldır YTB olarak bu güzergahta vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın valizlerini hazırlamalarını tavsiye ediyoruz. İnşallah bu yazda yanlarında olacağız" diye konuştu.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Abdullah Eren, tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs pandemisi sürecinde Türkiye'nin her alanda aldığı tedbirlerin Avrupa'da yaşayan Türkler tarafından dikkatle izlendiği ve ayrıca bunun üzerine 'vatan' hasretinin eklenmesiyle birlikte, bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha yoğun bir geliş beklediklerini ifade etti.

"Korona süreci, tersine bir hareketliliği de meydana getirebilir"

Eren, "Şimdi, geçtiğimiz yıl sadece rakamlara baktığımızda izin sezonunda Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 600 bin insanımızın kara yolu ile geçiş yapmış olduğunu biliyoruz. Yıl boyunca da 3 milyondan fazla insanımızın Türkiye'ye geldiğini biliyoruz. Korona süreci, şöyle söyleyebiliriz, tersine bir hareketliliği de meydana getirebilir. Çünkü insanlar korona ile Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleyi gördüler. Alınan tedbirleri gördüler. Bir de vatan hasreti var. Tabi biraz duygusallıkta var, koronadan dolayı 40-50 gün insanlar evlerinden çıkmadılar. Dolayısıyla biz bu sene açıkçası daha yoğun bir geliş bekliyoruz. Normal beklentinin aksine, tedbirlerimizi de ona göre alıyoruz. Tabi yurt dışından gelen vatandaşlarımızın Türkiye'deki turizme de çok büyük bir katkısı var. Bu anlamda biz, bir diaspora kurumu olarak her türlü hazırlığımızı da ne kadar sayıda vatandaşımız gelirse gelsin şu an yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Çalışmaları yerinde tespit etmek üzere bugün Kapıkule'deyiz"

Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi YTB Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya da, "Vatandaşlarımızın sorunlarını hem yaşamış oldukları ülkelerde, hem de yaşamış oldukları ülkelerden Türkiye'ye geliş güzergahları üzerinde karşılaşmış oldukları sorunları tespit edip, bunları değerlendirip ama aynı zamanda sahadaki var olan sıkıntıları gözlemleme anlamında bugün buradayız, Kapıkule'deyiz. Vatandaşlarımızın bu Covid-19 süreci içerisinde pandemi süreci içerisinde Türkiye'mize gelişlerini kolaylaştırmak için daha kolay hale nasıl getirebiliriz onların Türkiye'ye ulaşımlarını aynı zamanda Türkiye'de kalmış oldukları süreç içerisinde daha rahat olmalarını nasıl sağlayabiliriz bütün bu çalışmaları yerinde tespit etmek üzere bugün Kapıkule'deyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkarak, Türkiye'ye gelen gurbetçiler, geçtikleri ülkelerde ve sınır kapılarında korona ile mücadele anlamında neredeyse hiçbir uygulama olmadığını belirterek, Türkiye'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda titiz bir sürecin işlediğini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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