Son Dakika! Sıla ve Ahmet Kural Uzlaşma Bürosuna Gönderildi
Son dakika! Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan dayak olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Savcılık, Sıla'nın darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu Ahmet Kural hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.
AHMET VE SILA UZLAŞMA BÜROSU'NA GÖNDERİLDİ
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen dayak olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Sıla'nın darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu Ahmet Kural hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.
TARAFLAR UZLAŞIRSA SORUŞTURMA TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANACAK
Uzlaştırma Bürosu'nda taraflar tek tek çağırılarak uzlaşıp uzlaşmadıkları sorulacak. Taraflar, uzlaşırsa soruşturma dosyası takipsizlik kararıyla kapanacak. Uzlaşmazlarsa "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından toplam 5 yıla kadar hapis istemiyle Ahmet Kural hakkında dava açılabilecek. Soruşturmaya ilişkin son kararı, Uzlaştırma Bürosu Savcılığı verecek.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Sanatçı Sıla geçen hafta avukatı Rezan Epözdemir ile adliyeye gelerek, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ında ifadesi alınmıştı.
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Zonguldak''ta bir kişi tartıştığı görme ve işitme engelli eşini araçtan attı haberine yorum yapmayanlar , tepkisiz kalanlar bu haber daha cazip geldi değilmi?? Lafa söze gelince hepiniz ahlak abidesi oluyorsunuz. Neredesinizz??Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Şöyle ki:Dövüş hakem eşliğinde tekrarlanır, kazanan davayı alır.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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ahahahah savcı bile uğraşmamış bunlarla.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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aHMET İLE sILAYI ÜST ÜSTE ...... İSTERDİM. SONRASI MALUM! BEN DİN, DİL, IRK, CİNSİYET AYRIMCILIĞI YAPMAM. GÖNLÜMDEN GEÇENİ SÖYLÜYORUM. BAKIN NE KADAR KİBARCA YAZDIM!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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