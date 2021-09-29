Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu hayatı ve biyografisi! Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sıla Türkoğlu merak konusu oldu. İşte Sıla Türkoğlu hakkında merak edilen Sıla Türkoğlu kimdir, Sıla Türkoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Nisan 1999 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kaç yaşında. 22 yaşında

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Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da yoluna devam ederek, Yemin dizisinde Suna karakterini, 2020'de Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırmaktadır.

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