Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu hayatı ve biyografisi! Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu hayatı ve biyografisi! Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu hayatı ve biyografisi! Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Sıla Türkoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Sıla Türkoğlu hakkında merak edilenler. Sıla Türkoğlu hayatı ve biyografisi. Sıla Türkoğlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sıla Türkoğlu merak konusu oldu. İşte Sıla Türkoğlu hakkında merak edilen Sıla Türkoğlu kimdir, Sıla Türkoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Nisan 1999 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kaç yaşında. 22 yaşında

Nereli: Bornova Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da yoluna devam ederek, Yemin dizisinde Suna karakterini, 2020'de Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırmaktadır.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mehmet Nuri Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Demet Özdemir Yiğit Marcus Aral
Spor Balotelli Mehmet Topal Stefan Kuntz Alex Teixeira Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu hayatı ve biyografisi! Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 14:41:39. #1.17#