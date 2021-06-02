Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu hayatı ve biyografisi! Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli?
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Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu hayatı ve biyografisi! Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli?

Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu hayatı ve biyografisi! Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Sıla Türkoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Sıla Türkoğlu hakkında merak edilenler. Sıla Türkoğlu hayatı ve biyografisi. Sıla Türkoğlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sıla Türkoğlu merak konusu oldu. İşte Sıla Türkoğlu hakkında merak edilen Sıla Türkoğlu kimdir, Sıla Türkoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Nisan 1999

Kaç yaşında: 22 yaşında

Nereli: Bornova

Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da yoluna devam ederek, Yemin dizisinde Suna karakterini, 2020'de Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırmaktadır

2018 Ağlama Anne

Alev Yardımcı Karakter

2019 Yemin

Suna Yardımcı Karakter

2020 Emanet

Seher Başrol Oyuncusu.

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Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu hayatı ve biyografisi! Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli? - Haberler
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