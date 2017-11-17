Sıla "ON'DAN Kalan" Şarkılarıyla Ankara'da

Başarılı sanatçı, Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği 10. yıl konserleri kapsamında 25 Kasım'da Congresium Ankara'da hayranlarıyla buluşacak.

Heybeden Şarkılar konserleri serisiyle Türkiye'yi karış karış gezen Sıla, şimdi de kariyerinin 10. yılına özel olarak hazırladığı ON'dan Kalan konserleriyle seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. İstanbul'da Ekim ayından bu yana 4 konser veren Sıla, 25 Kasım Cumartesi günü Ankaralılar ile bir araya geliyor. Congresium Ankara'da saat 21.00'da sahneye çıkacak olan Sıla, sevilen şarkılarını seslendirecek.