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Sıla'nın konser maratonu başlıyor

Hürriyet - Haberler | Magazin
Sıla'nın konser maratonu başlıyor

Sıla 5 Ekim'de Adana'da, 6 Ekim'de Antep'te, 13 Ekim'de Ankara'da, 15 Ekim'de İstanbul'da, 22 Ekim'de Bursa'da ve 27 Ekim'de de Antalya'da konser verecek.

Sıla 5 Ekim'de Adana'da, 6 Ekim'de Antep'te, 13 Ekim'de Ankara'da, 15 Ekim'de İstanbul'da, 22 Ekim'de Bursa'da ve 27 Ekim'de de Antalya'da konser verecek.

Başkent sahnesi

Pop müziğin başarılı ismi Hande Ünsal, geçtiğimiz akşam Ankara'daki Manuş adlı mekanda sevenleriyle buluştu. Pembe mini elbisesiyle sahneye çıkan popçu, son single'ı "Gönder Gelsin"le başladığı konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Hareketli gece

Berkay, Fişekhane Deniz Konserleri kapsamında sahneye çıktı. Hareketli bir repertuvar hazırlayan şarkıcı, "İki Hece", "İnanırım", "Yaz" gibi sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine keyifli bir gece yaşattı. Etkinlik kapsamında konser alanında Serdar Ortaç, Buray, Mor ve Ötesi, Sertab Erener ve Erol Evgin de sahneye çıkacak.

İnteraktif komedi

Süheyl Uygur ve Behzat Uygur, yeni gösterileri "Hey Gidi Günler-Şarkılı İnteraktif Komedi" ile seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor. "30 yıllık sahne tecrübemizin kimi zaman bol kahkahalı, kimi zaman hüzünlü anılarını paylaşma zamanı geldi" diyen iki kardeş, 20 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta sahneye çıkacak. Gösteri, 29 Eylül'de de İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Sezon açılıyor

DasDas, tiyatroseverlerle yeniden kendi sahnesinde buluşmaya hazırlanıyor. Birçok farklı oyun ve konserin izleyiciyle buluşacağı sezonda Metin Akpınar süpervizörlüğündeki "Deli Bayramı" ve "Romeo ve Juliet" oyunu da sanatseverlerle buluşacak. Sezonun açılışını 1 Ekim'de "Deli Bayramı" yapacak. 7 Ekim'de "Cimri" oyunu, 8 Ekim'de "Cyrano de Bergerac" adlı müzikli oyun, 15 Ekim'de "Romeo ve Juliet" ve 24 Ekim'de "Kaan Sekban Saçmalar" adlı stand up gösterisi seyirciyle buluşacak. "Anadolu Efes Katkılarıyla: Zengin Mutfağı" da DasDas Sahne'de olmaya devam edecek.

Barabar turneye çıkıyor

Barabar grubu, farklı şehirlerde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Kerki Solfej'in organizasyonuyla gerçekleşecek konserler kapsamında grup, ilk olarak 24 Eylül Cuma Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak. Ardından grup, 28 Eylül Salı İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ve 30 Eylül Perşembe Ankara Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluşacak.

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