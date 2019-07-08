Sıla'nın İzmir konseri iptal mi edilecek? Gelen tepkiler üzerine bakanlıktan açıklama geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Yaz Konserleri" kapsamında sanatçı Sıla'yı programa dahil etmesi tepki çekti. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı programda revizyona gedileceğini açıkladı.

16 Temmuz'da İzmir'de sahneye çıkmaya hazırlanan Sıla'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açıklamalarını gündeme getiren bazı sosyal medya kullanıcıları, bakanlığın sanatçı ile anlaşmasına tepki gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle