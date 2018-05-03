Sıla Maltepe Üniversitesinde konser verdi

İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE Üniversitesi öğrencileri yılın yorgunluğunu ve stresini 'KampüsFest'le attı. Etkinlik kapsamında sahneye çıkan Sıla, eski ve yeni şarkılarıyla öğrencilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Üniversitenin Marmara Açıkhava Tiyatrosundaki konserde 10 bin öğrenci hep bir ağızdan Sıla şarkıları söyledi.

Üniversite Öğrenci Konseyinin Öğrenci Kulüpleriyle birlikte düzenlediği KampüsFest, 11 Mayısta derslerin bitmesiyle başlayacak sınav dönemi öncesinde motivasyonu artırmayı amaçlıyor. Yaklaşık iki saat sahnede kalan ünlü şarkıcı, Marmara Açıkhava Tiyatrosunu dolduran kalabalığın büyük coşku ve alkışları eşliğinde şarkılarını seslendirdi.

"ÖĞRENCİLER SINAVLARA DAHA ZİNDE HAZIRLANSIN DİYE KONSER ARMAĞAN ETTİK"

Konser öncesinde konuşan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, "Üniversite olarak bir akademik yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Sevgili öğrencilerimizin, hem derslerin yorgunluğunu atmaları hem de sınav dönemine daha iyi ve zinde bir şekilde hazırlanmaları için baharı da fırsat bilerek onlara konser armağan ediyoruz. KampüsFest kapsamında düzenlenen Sıla Konserinde sadece öğrencilerimiz değil, aileleri, mezun öğrencilerimiz de davetlilerimiz arasında" dedi.