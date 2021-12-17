Sıla Kara Bosna fıs yarışını 2 bronzla tamamladı

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, 12- 14 Aralık 2021 tarihleri arasında Bosna Hersek Jahorina Kayak Merkezinde organize edilen FIS yarışında 2 bronz madalya kazanmayı başardı. Erkeklerde mücadele eden Bünyamin Çelik ise yarışmayı 15.sırada tamamladı.

Organizasyonda iki kez kürsüye çıkma başarısı gösteren sporcumuzu tebrik eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "FIS Yarışında sporcumuz Sıla'nın kazandığı 2 bronz madalya bizleri sevindirdi. Bu başarıda emeği geçen antrenörümüz Muhammet Ayaz'ı tebrik ediyorum" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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