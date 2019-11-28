Sıla İstanbul konserinde sevenleriyle hasret giderecek
Haberler » Güncel » Sıla İstanbul konserinde sevenleriyle hasret giderecek - Haber

Sıla İstanbul konserinde sevenleriyle hasret giderecek

İstanbul'da en son Harbiye konserinde sahneye çıkan Sıla, Kerki Solfej ile birlikte şimdi Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşacak.

28.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:59
Sıla İstanbul konserinde sevenleriyle hasret giderecek

Arena'da 6 'ta sahne alacak olan sanatçı, hem eski albümlerinden hem de son albümünden en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Her konserinde biletleri günler öncesinden tükenen 'nın 6 Aralık'ta Volkswagen Arena'da gerçekleştireceği konser biletleri de Biletix'ten satışa çıktığı an büyük ilgi gördü.

Hayranlarının bu yoğun karşılıksız bırakmayan Sıla, en güzel şarkıları, bitmeyen enerjisi ve sahne şovlarıyla 6 Aralık'ta sevenlerine yine unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et