Sıla İstanbul konserinde sevenleriyle hasret giderecek

28.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:59

Volkswagen Arena'da 6 Aralık'ta sahne alacak olan sanatçı, hem eski albümlerinden hem de son albümünden en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Her konserinde biletleri günler öncesinden tükenen Sıla'nın 6 Aralık'ta Volkswagen Arena'da gerçekleştireceği konser biletleri de Biletix'ten satışa çıktığı an büyük ilgi gördü.

Hayranlarının bu yoğun karşılıksız bırakmayan Sıla, en güzel şarkıları, bitmeyen enerjisi ve sahne şovlarıyla 6 Aralık'ta sevenlerine yine unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Kaynak: Bültenler