'Şila' ile aramada kurutulmuş elmalar arasında 28 kilo eroin bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

'Şila' ile aramada kurutulmuş elmalar arasında 28 kilo eroin bulundu

29.01.2021 09:52 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:58
'Şila' ile aramada kurutulmuş elmalar arasında 28 kilo eroin bulundu

VAN'da polisin hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Şila' ile yaptığı aramada kurutulmuş elma torbası içerisine gizlenmiş 28 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

VAN'da polisin hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Şila' ile yaptığı aramada kurutulmuş elma torbası içerisine gizlenmiş 28 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tuşba ilçesinde hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada, aracın bagaj bölümünde bulunan ve kurutulmuş elma çuvalına gizlenmiş 28 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ


'Şila' ile aramada kurutulmuş elmalar arasında 28 kilo eroin bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cemal Hünal Serdar Ortaç Tuba Büyüküstün Neslihan Atagül
Spor Okan Buruk Erol Bulut Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bursa Kavga Aralık Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Şila' ile aramada kurutulmuş elmalar arasında 28 kilo eroin bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 10:20:37. #1.16#
title