Sıla Harbiye Maratonuna Hızlı Başladı

Sıla, biletleri günler öncesinden tükenen konserde Harbiye'yi dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Beş günlük konser maratonun ilkinde 35 şarkılık repertuarıyla hayranlarının en sevdiği şarkıları seslendiren Sıla, üç saat sahnede kaldı. Sahneye konserin ilk yarısında Paris'ten özel olarak seçtiği Saint Laurent ikinci yarısında da A46 Tuvanam kostümleriyle çıkan güzel sanatçı Harbiye konserleri için 14 farklı kostüm tasarlattı. Sıla, 'On'dan Kalan Şarkılar' konseptiyle olan konserini bekar, platonik, kavuştular, darıldılar, ayrıldılar ve partili olmak üzere altı ayırdı. 'Açık Deniz' şarkısıyla konserine başlayan güzel sanatçı, "Ne kadar çok özlemişiz. Geldiğiniz için teşekkür ederim" dedi. Beş günün biletlerin hepsinin tükenmesiyle ilgili ise sanatçı, "Senenin bu zamanları bir başka güzel oluyor. Burası evimiz gibi oldu, tabii ki sizin sayenizde" diyerek teşekkür etti. Sıla, sözü Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli'ye müziği ise Zülfü Livaneli'ye ait olan, 'Belalım' şarkısını söyledikten sonra, "Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli'ye selam olsun" diyerek alkışlattı.

YENİ ALBÜMÜN İLK ŞARKISI GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Hayranları için küçük bir sürpriz hazırlayan Sıla, yeni albümünde yer alacak olan 'Boş Ev' şarkısını da ilk defa seslendirdi. Sözü Sıla, müziği ise Sıla ve Mabel Matiz'e ait olan parça, yaklaşık beş bin kişinin beğenisini topladı. Yoğun istek üzerine şarkıyı yeniden seslendiren sanatçı, "Evi taşıyordum. Mabel'e, 'Boş ev' diye şarkı yazmak istediğimi söyledim. Ertesi gün tatlı bir melodi yolladı. Sonra sözlerini yazdım. Size kısmet oldu. Çok değişik bir hissi var. Sevdiniz mi?" diye sorunca beş bin kişi ayakta alkışladı.

KONSER SERİSİ YEDİYE ÇIKTI

Bu yıl 3 konserle Açıkhava konserlerinde sahne alacak olan Sıla, hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşınca konser sayısını beşe çıkarmıştı. Konser biletleri hızla tükenen başarılı sanatçı, son olarak çareyi konser sayısını yediye çıkarmakta buldu. Sıla, 27 ve 29 Temmuz tarihlerinde de Harbiye Açıkhava'da hayranlarıyla buluşacak. Sanatçının yeni konser günlerinin biletleri bugün Biletix'ten satışa sunulacak.

10 gün öncesinden tüm biletlerin tükendiği konserde, Sıla'ya hayranları da tüm parçalarında eşlik etti. Harbiye konseri için 3 gün boyunca sıkı prova yapan sanatçıya, yakın arkadaşı Kenan Doğulu da çiçek göndererek destek oldu. Konseri Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı, Deniz Akkaya ve Özge Fışkın gibi ünlü isimler de en önden izledi.